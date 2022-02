Street Fighter 6 uscirà anche su Xbox Series X o solo su PS5 e PC? Il parere degli insider

Non sappiamo quando uscirà Street Fighter 6, Capcom ha mostrato un breve teaser senza rivelare altri dettagli e rimandando alla prossima estate per scoprire nuovi dettagli sul gioco. Ovviamente però gli insider hanno iniziato a discutere sulle piattaforme di destinazione del nuovo picchiaduro.

Nonostante i tantissimi rumor circolati negli anni, Street Fighter V non è mai uscito su Xbox, restando di fatto esclusiva PS5 e PC in tutte le sue versioni. La storia cambierà con Street Fighter 6? Alla fine del teaser non ci sono loghi di alcun tipo ma Jez Corden di Windows Central non scommetterebbe troppo sull'arrivo del gioco sulle console Xbox.

Shpeshal Nick ne fa invece "solamente una questione di soldi" mentre Jeff Grubb si dice possibilista riguardo il lancio di Street Fighter 6 anche sulle piattaforme della famiglia Xbox. Al momento Capcom, come detto, non ha svelato nulla sulle piattaforme di destinazione, sull'engine e su altri aspetti del progetto, ne sapremo di più durante l'estate.

Secondo Dusk Golem Street Fighter 6 userà il RE Engine al posto dell'Unreal Engine e lo stesso vale per tutte le future grandi produzioni di casa Capcom. Non è chiaro se Street Fighter 6 arriverà quest'anno o se uscirà nel 2023 e non sappiamo se il titolo uscirà anche su piattaforme old-gen come PS4 e Xbox One, tra pochi mesi ne sapremo di più.