Street Fighter 6 ha già venduto un milione di copie, la serie vola a 50 milioni

Capcom ha annunciato che Street Fighter 6 ha raggiunto e superato quota un milione di copie vendute dal lancio avvenuto il due giugno scorso. Grazie a questo risultato, la serie vola sopra le 50 milioni di unità vendute dalla fine degli anni '80 ad oggi.

Street Fighter nasce in sala giochi nel 1987 ma è con Street Fighter II del 1991 che la serie Capcom mette a segno un enorme successo, definendo il genere dei picchiaduro a incontri e diventando una delle saghe di maggior successo del genere. Ad oggi i videogiochi di Street Fighter venduti sono oltre 50 milioni e la casa di Osaka continuerà a lavorare per garantire l'evoluzione del franchise.

Street Fighter 6, afferma Capcom "rappresenta la prossima evoluzione di Street Fighter e un grande step per definire al meglio il futuro del genere picchiaduro." Oltre a sviluppare nuovi contenuti, Capcom ha in programma anche attività legate agli eSports come il Capcom Pro Tour 2023 con un montepremi di oltre un milione di dollari.

Capcom sta continuando a lavorare per ottimizzare Street Fighter 6 e sviluppare nuovi contenuti e personaggi che andranno ad arricchire il supporto post lancio a lungo termine per questo picchiaduro apprezzato da pubblico e critica. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Street Fighter 6.