Street Fighter 6: i video confronti con SF5 confermano il balzo generazionale

Il lancio di Street Fighter 6 viene accompagnato da numerosi filmati comparativi e video raffronti tra l'attuale e il precedente capitolo dell'incredibile storia di Street Fighter: tutte le analisi rimarcano l'impegno profuso da Capcom per far compiere alla serie picchiaduro un autentico balzo generazionale.

Tra i numerosi approfondimenti realizzati dai creatori di contenuti appassionati di Street Fighter spiccano i video di ElAnalistaDeBits e Cycu1 sull'evoluzione grafica, ludica e stilistica che ha interessato i lottatori più importanti della serie.

Osservando con attenzione ogni singolo dettaglio dei personaggi, è davvero impossibile non notare i sensibili miglioramenti apportati alle animazioni e alla caratterizzazione dei lottatori, come pure ai modelli poligonali, al sistema di illuminazione e alla definizione di texture, capelli e vestiti, per tacere delle modifiche apportate allo stile e all'aspetto dei personaggi più amati della saga picchiaduro (un aspetto che, però, esula dalle pure analisi grafiche e tecniche per rientrare nella sfera dei gusti e dei giudizi personali).

Ciò che emerge da questi raffronti è perciò il titanico sforzo compiuto dagli sviluppatori giapponesi per fare di Street Fighter 6 un'esperienza compiutamente next gen, un vero e proprio balzo in avanti rispetto al precedente capitolo della serie. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay, sulle modalità accessibili e sulla bontà del lavoro svolto da Capcom, vi consigliamo di rimanere su queste pagine per leggere la nostra recensione di Street Fighter 6 a firma di Antonello "SchiacciSempre" Gaeta.