Street Fighter 6: il nuovo video è dedicato ai contenuti dell'Open Beta

Mancano solo pochi giorni al debutto dell'Open Beta di Street Fighter 6, ovvero l'ultima fase di test prima dell'approdo sugli scaffali del picchiaduro Capcom. Per preparare gli utenti, l'azienda di Osaka ha deciso di confezionare un lungo video gameplay dedicato a tutti i contenuti che si potranno provare questo fine settimana.

Il filmato, la cui durata è di quasi dieci minuti, presenta ai videogiocatori tutti i personaggi utilizzabili nel corso della prova e poi procede con la spiegazione delle nuove meccaniche di gameplay. Si tratta in sostanza di una specie di video tutorial che permette di avere una rapida anteprima del sistema di combattimento, molto utile per tutti coloro i quali non hanno avuto l'opportunità o la voglia di provare la demo gratis di Street Fighter 6, al cui interno vi è anche un approfondito tutorial sulle varie aggiunte al combat system.

Parte del video si concentra anche sui vari sistemi di controllo, tra i quali ricordiamo vi è anche quello moderno, il quale permette l'esecuzione di tutte le mosse speciali tramite la pressione di un solo tasto accompagnato da una direzione.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulle date e sui contenuti dell'Open Beta di Street Fighter 6.