Street Fighter 6: il nuovo video di gameplay dedicato a Rashid

Rashid, il lottatore dall'attitudine istrionica e col potere dei venti, arriverà a comporre la rosa dei combattimenti di Street Fighter 6 a partire dal 24 Luglio. Un nuovo video ci guida attraverso tutte le sue mosse.

Dopo averci rivelato la data di uscita di Rashid in Street Fighter 6 con un trailer da cui emergeva il suo stile di combattimento agile e tutto il suo temperamento da showman, oggi Capcom ci regala una guida al personaggio e alle sue tecniche di battaglia.

Rashid può concatenare molteplici colpi in avvitamento, grazie ai quali realizzare anche un potente attacco anti-aereo. Le sue mosse cambiano direzione in base alla forza del tasto adoperato, dove il più leggero lo farà caricare in avanti senza esporsi troppo, il medio lo farà roteare in alto diagonalmente e il più pesante lo farà attaccare direttamente in linea retta.

L'agile lottatore può anche tuffarsi in avanti per attacchi a sorpresa, creare un mulinello e calciarlo sull'avversario (questo può essere potenziato tenendo premuto il tasto di attacco) e ancora servirsi del potere del vento per eseguire calci rotanti capaci di spiazzare l'avversario.

Prima di concludere, vi ricordiamo che Capcom ha svelato tutti i lottatori del primo pass annuale di Street Fighter 6, indicando per ognuno di essi le relative finestre di lancio.