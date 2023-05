Street Fighter 6: un lungo video gameplay mostra la modalità Fighting Ground in azione

Ormai manca poco al debutto di Street Fighter 6 e, per ingannare l'attesa, possiamo osservare in movimento alcune delle attività che si potranno affrontare nella modalità Fighting Grounds.

Grazie ad un lungo filmato di gameplay, è infatti possibile vedere in azione questa particolare componente del picchiaduro a incontri firmato Capcom, che include tipologie di incontri completamente diverse tra loro. Oltre alla possibilità di allenarsi ed apprendere le mosse dei singoli lottatori, Fighting Ground propone anche l'equivalente della modalità arcade, in cui potremo scoprire nuovi dettagli sulla storia dei personaggi e alternare frenetiche lotte agli immancabili stage d'intermezzo come quelli in cui distruggere un veicolo a suon di cazzotti. Non mancano nemmeno match insoliti in cui dovremo affrontare un avversario con modificatori attivi, i quali influenzano l'andamento dello scontro in modi imprevedibili.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partite dal prossimo 2 giugno 2023 solo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC. Chi volesse provarlo in anteprima, può già scaricare la demo gratis di Street Fighter 6 su tutte le piattaforme.

