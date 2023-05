Street Fighter 6: un video mostra le animazioni nei menu di ogni personaggio

Con l'avvicinarsi del day one di Street Fighter 6, stanno spuntando online sempre più filmati che mostrano modalità, personaggi e altri aspetti dell'atteso picchiaduro Capcom. L'ultimo di questi ci permette di osservare le animazioni dei lottatori al momento della loro selezione nell'apposita schermata.

Il video, che trovate nel tweet in calce alla notizia, sta facendo il giro dei social per via della cura con cui gli sviluppatori hanno realizzato le movenze di ogni singolo personaggio. Ciascuno degli eroi disponibili al lancio presenza 'idle animation' che rispecchiano quelli che sono i loro caratteri e le loro passioni, senza considerare che per la prima volta nella storia di Street Fighter possiamo vedere che le dimensioni dei modelli sono fedeli a quelle dei personaggi persino nei menu. Tra le varie animazioni, possiamo vedere Cammy che gioca con il suo gattino nero, Zangief che si allena e Dee Jay che utilizza un barile metallico come tamburo per suonare una melodia.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un video gameplay della modalità Fighting Ground di Street Fighter 6. Per chi volesse saperne di più sul titolo Capcom di prossima uscita, è possibile trovare ulteriori dettagli nell'ultimo provato di Street Fighter 6 prima della recensione.