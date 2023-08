Street Fighter 6: ci vorranno quasi 100 € per sbloccare le Tartarughe Ninja

Durante l'EVO 2023, Capcom ha annunciato la collaborazione tra Street Fighter 6 e le Tartarughe Ninja, che prevede l'aggiunta di nuovi costumi, nuovi accessori, nuove emote e tanto altro come omaggio all'imminente uscita del film Tartarughe Ninja: Caos mutante. Facendo un calcolo approssimativo, dovremo sborsare quasi 100 euro per sbloccare tutto.

Il conto viene effettuato partendo dal fatto che tutte le aggiunte appena menzionate potranno essere acquistate solo con i Fighter Coins. I Fighter Coins sono la valuta premium di Street Fighter 6 e possono essere ottenuti prevalentemente con l'utilizzo di denaro reale.

Possiamo acquistare quattro costumi completi da Tartaruga Ninja per il nostro avatar di gioco, ciascuno al costo di 750 Fighter Coins. Se invece puntiamo solo ad avere le maschere colorate delle tartarughe per il nostro avatar, dovremo pagare 250 Fighter Coins per ciascuna.

Per dovere di cronaca, i costumi non prevedono l'utilizzo di nuovi combattenti, sono essenzialmente skin per l'avatar del giocatore, che viene utilizzato principalmente nella modalità World Tour del gioco.

Il gioco include anche set di adesivi al prezzo di 100 Fighter Coins, provocazioni a 250, cornici per fotocamera in-game a 100 e sfondi per dispositivi in-game a 100, per un costo totale di 1300 Fighter Coins.

Facendo due calcoli, il costo totale di tutti i contenuti legati al crossover fra Street Fighter 6 e le Tartarughe Ninja è di 5300 Fighter Coins. Supponendo di averne zero, il metodo più economico per acquistare tutti i contenuti a tema sarebbe acquistare due bundle di 2750 Fighter Coin, che corrispondono a circa 90 euro.