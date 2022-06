Street Fighter 6, il World Tour sarà una modalità molto ambiziosa: dettagli da Capcom

Street Fighter 6 è atteso per un generico 2023 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X/S, ma già da ora stanno arrivando numerose informazioni e dettagli sul nuovo capitolo della storica serie di Picchiaduro 2D targata Capcom.

Se in precedenza è arrivata la conferma che Street Fighter 6 supporterà rollback netcode e crossplay, da un'intervista di IGN Japan al director Takayuki Nakayama emergono diversi approfondimenti sulla genesi del gioco e dei suoi contenuti, in particolare sulla modalità World Tour. Nakayama rivela anzitutto che lo sviluppo del sesto episodio è cominciato nel 2018, quando ancora stava dirigendo Street Fighter V: raccolse tutte le sue idee in un grosso documento di 92 pagine che comprendeva anche i dettagli su come andavano impostati i fighting ground, il battle hub e il World Tour.

A distanza di quattro anni, il file è rimasto il medesimo e la larga maggioranza dei suoi concept è stata infine introdotto nel gioco: le tre modalità principali elencate saranno dunque la base su cui poggerà Street Fighter 6 dal lancio in poi. Parlando a proposito del World Tour, che prevede per il momento la sola città di Metro City (tratta da Final Fight) da esplorare, Nakayama lascia intendere che ci saranno molte più location: "E' un World Tour, non posso dire nulla con certezza per ora, ma spero che attendiate di saperne di più in futuro. Puntiamo a creare un'esperienza dove potrete viaggiare per il mondo e divenire più forti". Metro City, dunque, sarà solo la tappa di partenza, e sarà quindi possibile esplorare altri scenari ancora.

In merito alla possibilità che il World Tour possa consentire ai giocatori di creare il proprio avatar per affrontarne le sfide, il director non lo conferma esplicitamente, affermando però che tale modalità "ha una storia da raccontare, e se la seguirete troverete un modo tutto vostro per godervela". Insomma, sembra che il team di sviluppo punti fortissimo su questa opzione di gioco, e non mancheranno approfondimenti molto più corposi nel prossimo futuro.

Non perdetevi intanto la nostra anteprima di Street Fighter 6, dove abbiamo raccolto le primissime impressioni basate su una prova di circa un'ora.