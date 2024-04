Street Fighter 6 x Monster Hunter: la caccia a Rathalos e Rathian prosegue nel Battle Hub

Il preannunciato evento speciale di Street Fighter 6 a tema Monster Hunter parte ufficialmente su PC, PlayStation e Xbox. Capcom invita tutti gli appassionati di picchiaduro a partecipare a questo crossover che celebra i vent'anni dell'hunting game più amato dal pubblico.

La collaborazione a tema Monster Hunter sprona i lottatori di Street Fighter 6 a cimentarsi in una serie di attività nel Battle Hub, con tante iniziative a cui partecipare per sbloccare diversi oggetti speciali ed elementi estetici ispirati, ovviamente, a Monster Hunter.

L'ultimo aggiornamento di SF6 porta in dote le decorazioni di Monster Hunter nel Battle Hub e, con esse, la possibilità di scattare delle foto con Rathalos e Rathian. Per tutta la durata dell'evento speciale, i giocatori potranno inoltre accedere a un Tutorial 'a tema' di Fighting Ground che consente di sbloccare l'equipaggiamento per avatar Wyvern Jawblade.

Gli accessori ispirati agli equipaggiamenti dei cacciatori di Monster Hunter saranno inoltre disponibili nel negozio Hub Goods e potranno essere sbloccati tramite Drive Ticket o Fighter Coin. Le ricompense premium per il Fighting Pass includono invete degli equipaggiamenti per l'avatar come Rathalos Helm, Mail, Coil, Greaves e Felyne Head, oltre a diversi oggetti aggiuntivi come il portafoto 'Happy Hunting!', il titolo di giocatore 'Gimmie it Well-Done!' e l'emote 'Hunter's Dance'.

Su 10€ PlayStation Store Gift Card è uno dei più venduti di oggi.