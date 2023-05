Street Fighter 6 è su Xbox Game Pass al lancio?

I prossimi mesi di preannunciano indimenticabili per tutti gli appassionati di picchiaduro, che avranno l'opportunità di giocare i nuovi capitoli di alcune delle serie più famose di sempre. Tra questi, il primo ad arrivare sul mercato sarà Street Fighter 6, alla cui uscita manca meno di un mese. Volete sapere se sarà su Game Pass subito al day-one?

Purtroppo no, Street Fighter 6 non verrà aggiunto a Game Pass al lancio, né nella sua versione per Xbox Series X|S, né tantomeno in formato PC (l'edizione per Xbox One non è mai stata in programma). Se dunque speravate di risparmiare qualche soldo giocando al picchiaduro di Capcom senza costi aggiuntivi rispetto a quelli che già sostenete per l'abbonamento al servizio di Microsoft, ci duole dirvi che non sarà possibile. Non è escluso che il gioco possa arrivare in seguito, ma vi consigliamo di non puntarci troppo. Potrebbe volerci molto tempo, inoltre la serie di Street Fighter non ha mai avuto un rapporto molto stretto con Game Pass. Al momento, ad esempio, nel catalogo non c'è nessuno degli episodi della saha.

Coloro tra voi desiderosi di giocare a Street Fighter 6 su Xbox Series X|S al lancio dovranno necessariamente acquistare il gioco, scegliendo tra una delle tre versioni già disponibili al preordine, ossia Standard Edition (69,99 euro), Deluxe Edition (94,99 euro) e Ultimate Edition (114,99 euro). Il lancio, ricordiamo, è fissato per la giornata del 2 giugno 2023, nel frattempo potete ingannare l'attesa scaricando la demo di Street Fighter 6 e leggendo il resoconto della prova di Street Fighter 6 effettuata da Mario Petillo.