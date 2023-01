Street Fighter: Cammy bella e potente in questo cosplay di Enji Night

I generi videoludici sono tanti, e tra questi ci sono i picchiaduro. In una semplice mappa a scorrimento orizzontale, due combattenti sono posti l'uno di fronte all'altro e se le devono dare di santa ragione fino al KO. La saga videoludica più nota appartenente a questo genere è senza dubbio Street Fighter di casa Capcom.

L'azienda giapponese ormai produce e sviluppa i nuovi giochi di Street Fighter da trent'anni e oltre, in partenza sui famosi cabinati e poi per le varie piattaforme, arrivando fino ai giorni nostri con lo sviluppo di Street Fighter VI che prosegue senza sosta. Ci sono tanti personaggi che sono stati praticamente onnipresenti in tutta la serie, si pensi a Ryu e Ken, famosissimi e iconici, o alla potente combattente cinese Chun-Li, una delle donne più affermate in questo genere. Non vale lo stesso per Cammy, l'ape assassina conosciuta anche con il nome Killer Bee. A differenza della sua collega, Cammy appare soltanto nel 1993 con Super Street Fighter II, ma in ogni caso si ritaglia un'ottima collocazione nel roster e sarà sempre più presente nei giochi futuri, così da dare un'alternativa femminile di rilievo a Chun-Li.

E se si pensa a Cammy non si può non pensare alla sua particolare divisa, praticamente sempre composta soltanto da una calzamaglia verde militare sgambata, un cappello rosso che le copre a malapena i capelli biondi e poi un paio di guanti. Questo cosplay di Cammy perfetto realizzato da Enji Night riesce davvero a colpire per la cura nei dettagli. E ovviamente tra i personaggi presenti in Street Fighter VI c'è anche lei, la userete?