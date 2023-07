Street Fighter celebra i 50 anni dell'Hip Hop con una colonna sonora a tema

Il franchise di Street Fighter si unisce con NERDS Clothing e con il produttore di dischi di platino Steel Sessions per realizzare una colonna sonora inedita che omaggi i luoghi e l'azione della serie, riunendo i migliori artisti Hip Hop per il cinquantesimo anniversario della loro disciplina.

L'album sarà intitolato "Street Fighter 6 x NERDS Clothing presents Steel Sessions" e sarà disponibile in tutto il mondo entro quest'anno sulle più note piattaforme di streaming musicale. A seguire trovate la tracklist attuale, ma ulteriori brani saranno annunciati prima dell'uscita del disco:

“ Street Fighting ”

” Artista: Dave East



Producer: Buda & Grandz, Mike Kuz, Big Len, Suave, Rondon, Looisey & MacShooter

“ Perfect ”

” Artista: Black Soprano Family: Benny the Butcher, Heem, & Rick Hyde



Producer: Buda & Grandz & Ky Miller

“ Blood On Me ”

” Artista: D-Block



Producer: Buda & Grandz & Ky Miller

" Final Boss ”

” Artista: Smoke DZA



Producer: Suave, Big Len, Buda & Grandz & Ky Miller

“ Already Up ”

” Artista: Royce da 5'9" & Courtney Bell



Producer: Big Len, Suave, Mike Kuz, Buda & Grandz

“ Power ”

” Artista: Grafh



Producer: Mike Kuz, Rondon, Buda & Grandz

Street Fighter 6 è a quota due milione di copie in un mese e sta al momento celebrando il suo trentacinquesimo anniversario, consacrandosi come una delle saghe videoludiche più longeve di sempre.



Tra gli artisti che faranno parte di quest'opera citiamo Benny the Butcher/Black Soprano Family, Royce da 5'9", Dave East, Papoose, Sheek Louch, Styles P, Grafh, Smoke DZA e tantissimi altri che, al pari di quanto vale per le tracce, saranno annunciati in un secondo momento.

La vena hip hop di Street Fighter emerge con particolare carattere nel sesto episodio e non è un caso se numerosi cosplayer ne hanno omaggiato i personaggi, come dimostra questo cosplay di Cammy in Street Fighter 6.