Street Fighter: Chun-Li contro Cammy in questo doppio cosplay vivace

Il franchise di Street Fighter è incentrato sui combattimenti in strada, come si deduce già dal nome. L'IP di matrice nipponica che per anni è stato un emblema dei picchiaduro da cabinato ed è poi andato oltre, arrivando a presentarsi anche sulle console odierne con qualche meccanica nuova e un comparto grafico fortemente rivisto.

Mentre sono ancora vive le domande su Street Fighter 6 e su quali console uscirà, è ben noto come sarà graficamente. Il primo trailer e le informazioni finora rivelate confermano il motore grafico di Street Fighter 6 e quindi il modo in cui vedremo i personaggi principali. Ryu, Ken, Akuma, Vega sono pronti per la next gen, ma non ci sono di certo soltanto i combattenti maschili a non vedere l'ora di entrare in azione.

Un cosplay di Chun-Li e Cammy dimostra che anche le donne di Street Fighter vogliono tornare in gioco. Nekoneko e Katykatcupcake sono due cosplayer orientali che hanno vestito i panni delle due eroine della serie. Nelle foto disponibili in basso non si limitano a una semplice posa statica ma mostrano un intero album composto da vari scatti dove combattono l'una contro l'altra.

Un doppio cosplay a tema Street Fighter con un combattimento già in atto e proposto con tanta fedeltà.