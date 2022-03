Street Fighter: Chun-Li è pronta a tornare a combattere in questo cosplay

La saga di Street Fighter affolla da decenni le sale giochi nipponiche - e per certi periodi è stato un elemento di rilievo anche in quelle europee - ma è approdato anche su console casalinghe e su PC. Le nuove versioni del videogioco di Capcom hanno ovviamente una grafica migliorata e si rinnovano di volta in volta.

Un rinnovamento di spessore arriverà con Street Fighter 6, svelato da appena un mese. Per ora non si ha idea di quanti combattenti ci saranno nel prossimo videogioco, oltre quelli intravisti nel trailer. Ma ovviamente in uno Street Fighter che si rispetti non può mancare Chun-Li, guerriera di origine cinese che fa faville a suon di calci e contemporaneamente è una delle donne più iconiche e forti del mondo videoludico. Immancabile il suo abito azzurro e i suoi chignon che raccolgono i capelli castani, così come il fisico solido e allenato.

La cosplayer Nekoneko JX ha approfittato di un evento particolare a inizio marzo, il compleanno della lottatrice, per preparare il cosplay di Chun-Li perfettamente realizzato che vedete in basso. Il vestito blu di fattura cinese è pressoché identico, così come tutti gli atlri dettagli e anche le pose. Sareste disposti a combatterla nell'arena?

Il prossimo videogioco di Street Fighter uscirà anche su PC secondo un leak, allargando il pubblico che potrà giocarlo.