Street Fighter: un cosplay di Cammy, la lottatrice in tenuta militare da Enji Night

A giorni i giocatori PC e Xbox Series X/S potranno provare la demo di Street Fighter 6, l'atteso, prossimo capitolo della saga di picchiaduro targata Capcom che l'utenza PlayStation ha invece già avuto modo di provare in anteprima.

La grafica della demo di Street Fighter 6 è stata messa alla prova su console PlayStation. Il risultato finale i giocatori lo apprezzeranno il 2 giugno, quando finalmente il titolo farà il suo debutto ufficiale. In attesa di allora, Ryu e Ken lasciano spazio a Cammy, tornata alla ribalta.

Cammy fece il suo debutto in Super Street Fighter 2 – The New Challengers e da lì in poi divenne volto femminile del franchise al fianco di Chun-li. In origine era una delle Shadaloo Dolls, un gruppo di ragazze assassine a guardia di Mister Bison. Fu Dhalsim a cambiarla, aiutandola a liberarsi dal controllo psichico a cui era sottoposta grazie al potere dello yoga. In seguito Cammy divenne un'agente speciale del governo britannico. Entrando nel Delta Red, fece amicizia con il colonnello Guile e con Chun-li.

Cammy sarà ovviamente presente anche in Street Fighter 6 e a riportarci al suo fianco è la celebre cosplayer Enji Night, la quale su Instagram conta oltre un milione di followers. In questo cosplay di Cammy da Street Fighter la combattente è in tenuta militare verde, con il berretto rosso sul capo e la lunga coda bionda intrecciata che scende sul dorso.