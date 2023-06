Street Fighter: un cosplay di Cammy in piscina non rinuncia al ring

Una delle saghe di picchiaduro più amate di tutti i tempi ha fatto finalmente il suo ritorno. La sesta iterazione di Street Fighter ha esordito il 2 giugno 2023 riportando i giocatori sul ring. Mentre i giocatori hanno già rimesso le mani sul pad, a intrattenere i fan ci pensa anche una spettacolare interpretazione della cosplayer Jolie Jules.

Tra nuovi volti e vecchie glorie, il cast di Street Fighter include anche una Cammy completamente stravolta rispetto a come i fan se la ricordano. Membro dell'unità delle forze speciali britanniche Delta Red, la soldatessa rinuncerà infatti al suo berretto rosso.

Dopo essersi distinta nell'operazione contro la Shadaloo, Cammy ha deciso di lavorare per il quartier generale della Delta Red. Il cambio di costume è stato dunque obbligatorio per lei, che rinuncerà al body verde militare per indossare una giacca di pelle azzurra, dei leggins e un paio di guantoni rossi diversi dai suoi classici. Street Fighter 6 è un picchiaduro che osa tanto, anche dal punto di vista del design.

In questo cosplay di Cammy da Street Fighter ritroviamo tuttavia la versione della bionda combattente britannica che i giocatori della serie Capcom hanno avuto modo di conoscere dal debutto in Super Street Fighter II e fino al quinto capitolo della serie.