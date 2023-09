Street Fighter: un cosplay di Cammy tra presente e passato posa per la vittoria

In attesa del debutto imminente della concorrenza, il titolo di re dei picchiaduro dell'attuale generazione appartiene a Street Fighter 6, uscito a inizio giugno portando innovazione ed equilibrio all'interno della saga Capcom. Mentre i giocatori sono impegnati a darsele di santa ragione, Cammy viaggia tra passato e presente.

Street Fighter 6 è un picchiaduro che osa tanto, ma che regala agli appassionati un sistema di gioco equilibrato, modalità innovative dal punto di vista del multiplayer online e un combat system armonico perfetto anche per chi è alle prime armi.

Street Fighter 6 ha da poco dato il benvenuto alle Tartarughe Ninja attraverso un crossover unico e sorprendente. Il roster del picchiaduro Capcom, tuttavia, è destinato ad allargarsi ulteriormente, con il team di sviluppo che lavorerà intensamente per non abbandonare l'utenza. Mancano soli pochi giorni al debutto di A.K.I. in Street Fighter 6, ma come sempre è Cammy a far innamorare i fan.

In questo duplice cosplay di Cammy da Street Fighter la combattente britannica fa un salto tra passato e presente. Negli scatti condivisi dalla cosplayer Oivia Betty Trainer vediamo infatti la Cammy della Delta Red, in verde e basco militare rosso, mentre posa per la vittoria, e poi quella moderna di Street Fighter 6, in leggins e giacca azzurra, mentre fa stretching dopo il combattimento.