Street Fighter: un cosplay di Chun Li in abito blu realizzato da Allecakes

L'evoluzione di Street Fighter nel tempo ha toccato parecchi ambiti. Da una parte ci sono gli immancabili processi grafici che vengono sempre limati e migliorati nel tempo, ma non mancano anche altre modifiche al design dei personaggi. Ci possono essere varie skin infatti che modificano di molto l'aspetto dei protagonisti con cui siamo in contatto.

E come sarà Chun Li in Street Fighter 6? Le immagini pubblicate per il videogioco di Capcom negli ultimi giorni mostrano una Chun Li classica, quindi con un abito che si rifà allo stile iconico. Il lungo vestito di matrice cinese, blu con decorazioni dorate, è il più famoso che ci sia. Questa skin sarà quindi utilizzabile tranquillamente nel videogioco, ma anche fuori. Infatti ci sono molte cosplayer che realizzano interpretazioni della combattente di Street Fighter.

Una delle ultime è questo cosplay di Chun Li realizzato da Allecakes, modella di origini asiatiche che sembra particolarmente adatta per il ruolo, essendosi anche messa in posa per combattere, senza perdere di vista l'interpretazione fedele tra vestiti ed espressioni. Nonostante sembri capace di scatenare forza, questa Chun Li non è il personaggio più forte di Street Fighter.