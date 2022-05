Street Fighter: un cosplay di Chun Li in divisa azzurra con un calcio pronto a colpire

In un mondo sregolato come i combattimenti da strada, ogni lottatore ha uno stile e un modo di infliggere danni all'avversario unico. Sono tante infatti le discipline di lotta nate nel mondo e molte di queste vengono messe in risalto in Street Fighter, uno dei videogiochi picchiaduro più famosi al mondo con Tekken e Mortal Kombat.

Così come i due rivali, Street Fighter si è evoluto nel corso del tempo. La saga giapponese che un tempo affollava i bar con i cabinati, adesso è sbarcata sulle console di nuova generazione e su PC, così da permettere a tutti di divertirsi ancora a suon di scazzottate. Mentre si parla dello sviluppo di Street Fighter 6, nuova iterazione del brand, rivediamo uno dei personaggi che ha fatto le fortune di questi videogiochi.

Chun Li è una marzialista di origine cinese che per molti anni ha rappresentato il volto al femminile di Street Fighter. Ha una popolarità quasi impareggiabile nel brand e per questo è uno dei personaggi che al 99% farà parte anche del prossimo videogioco insieme a Ryu e Ken. Vediamo questo cosplay di Chun Li con vestito azzurro, con un calcio pronto per colpire il suo nemico, realizzato da Suncosplay e messo in risalto da ben due foto.

E a proposito del prossimo videogioco della saga, ci sono stati problemi per il logo di Street Fighter 6.