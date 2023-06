Street Fighter: un cosplay di Chun-Li in costume nero in attesa di un prossimo round

L'uscita di Street Fighter 6 ha inaugurato la nuova era dei picchiaduro su next-gen prendendosi di diritto il trono del genere. In attesa del confronto con i prossimi Mortal Kombat 1 e Tekken 8, è infatti il titolo di Capcom a regalare gioie e botte ai giocatori.

Street Fighter 6 è un picchiaduro che osa molto, ma che dona immense soddisfazioni a coloro i quali hanno deciso di scendere sul ring. Il picchiaduro Capcom porta in dote un combat system armonioso e bilanciato in ogni sua meccanica. Con l'aggiunta di due modalità per gioco singolo e un multiplayer innovativo, l'ultimo episodio della saga sviluppata dalla software house con sede a Osaka è imprescindibile per i fan dei fighting game.

Street Fighter 6 conta già oltre un milione di giocatori, affermandosi come una pietra miliare che per il tempo a venire resterà saldo sulle console degli appassionati. Mentre sul ring la sfida è cominciata, è la cosplayer orientale SONE 49Morphines a celebrare il titolo.

Tra i lottatori di Street Fighter 6 troviamo Chun-Li, volto femminile del franchise e protagonista amatissima dai fan. In questa nuova iterazione, l'ex agente dell'Interpol sconfitta la Shadaloo decide di occuparsi di Li-Fen, vittima dell'incidente della luna nera, tenendo lezioni di kung fu per la comunità locale. In questo cosplay di Chun-Li da Street Fighter 6 vediamo la combattente nell'abito nero alternativo che ha esibito nel quarto e quinto episodio della saga in diverse pose.