Street Fighter: un cosplay di Chun-Li dalla gamba elastica

La beta di Street Fighter 6 ha dato inizio alla stagione del picchiaduro, che però ha bisogno ancora di un po' di tempo prima di approdare effettivamente sul mercato. In ogni caso, è stato abbastanza per saggiare le abilità di tutti i combattenti finora inclusi da Capcom, siano essi vecchi o nuovi.

E mentre il Game Awards 2022 proseguiva, ci sono stati diversi trailer a promuovere vari videogiochi, e Street Fighter 6 era proprio uno di questi. Sono stati visti i nuovi personaggi tra cui Manon e Marisa, completamente inediti nella serie, ma non vanno dimenticate le figure che hanno trainato il franchise nel corso dell'ultimo trentennio.

Ad esempio è indimenticabile Chun-Li, la marzialista cinese che è uno dei volti del franchise al pari di Ryu e Ken. Oltre a essere una delle poche donne utilizzabili nel videogioco di Capcom, Chun-Li è anche un personaggio molto forte che fa delle gambe il suo perno principale. La si vede spesso in posa con una gamba alzata, quasi come se fosse un fenicottero o una gru, pronta ad attaccare con dei possenti calci. Tutto ciò è stato ripreso dalla cosplayer Alexa, che ha deciso di interpretarla, come si può notare da questo scatto inserito in basso.

Su Instagram è comparso questo cosplay di Chun-Li in abito blu e gamba alzata da Street Fighter. L'abito con gli intarsi gialli ormai non ha più bisogno di descrizioni, essendo ben noto a tutta la platea di videogiocatori del picchiaduro e non solo, e risaltano anche i due chignon sulla testa. Sareste pronti ad affrontare questa Chun-Li nella realtà?