Street Fighter: un cosplay di Chun-Li pronta ad attaccare e italiana

Da inizio estate Street Fighter 6 è disponibile su PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S e PC imponendosi, in attesa dei debutti dei rivali, come il miglior picchiaduro di questa attuale generazione. La sfida offerta dal titolo Capcom sta regalando soddisfazioni all'utenza, a cui lentamente vengono offerti lottatori aggiuntivi al roster.

Il crossover tra Street Fighter e le Tartarguhe Ninja ha introdotto i quattro più famosi teenager mutanti nel parco lottatori del sesto episodio della saga di picchiaduro. Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo sono pronti alla sfida con Ryu, Chun-Li e gli altri, ma non sarà facile ottenere questi nuovi combattenti. Per sbloccare le Tartarughe Ninja in Street Fighter 6 ci vorrà parecchio denaro. Mentre i giocatori tentano di racimolare i Fighter Coins necessari, è la cosplayer Alessia Dionisi, in arte Alemori, a darci una dimostrazione di arti marziali.

L'artista italiana si è cimentata in uno spettacolare e fedelissimo cosplay di Chun-Li da Street Fighter che si basa sulla statuetta Street Fighter Bishoujo - Chun-Li -Battle Costume- NYCC 2018 Limited Edition 1/7 (Kotobukiya). Il magnifico scatto è stato realizzato per Epicos in occasione di Rimini Comix e vede la combattente cinese in posa con un ginocchio sollevato e le braccia già in posizione d'attacco.