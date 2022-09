Street Fighter: un cosplay di Chun Li pronta a tornare in campo

Un tempo, i cabinati erano frequentissimi e installati all'interno di molti c'era uno dei videogiochi picchiaduro più famosi di sempre. Sono 35 anni di Street Fighter ricchi di combattimenti, di tecniche distruttive e di colpi infidi, nel tentativo di far scendere a zero l'energia dell'avversario. A breve sarà possibile tornare a farlo.

Archiviando i videogiochi delle scorse generazioni, sta per arrivare il turno di Street Fighter 6 adesso in closed beta. Stanno per tornare tanti combattenti che hanno fatto la storia del mondo videoludico, tra cui Ryu e Ken, Blanca e Honda, solo per rimanere sul fronte maschile. Ma non è da sottovalutare la componente femminile di questa serie di videogiochi di Capcom.

Infatti tra le più violente e letali c'è Chun Li, combattente di origine cinese che ha ammaliato tanti giocatori nel corso degli anni grazie alle sue mosse basate su potenti calci. Quasi sempre vestita di blu o con tinte simili, la guerriera ora si mostra nel cosplay creato da Akira e pubblicato su Twitter. Questo cosplay di Chun Li con il suo famoso abito di origine cinese, blu con dettagli in oro e con i due chignon ai lati della testa aumenta l'hype per l'uscita di Street Fighter 6.