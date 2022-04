Street Fighter: un cosplay di Juri Han, la cattiva del picchiaduro sfida tutti

La saga di Street Fighter affonda le sue radici negli anni '90 e, come tanti picchiaduro di matrice giapponese, ha vissuto diverse fasi e ha visto combattimenti nascere su varie console. Trent'anni dopotutto sono tanti e anche per offrire sempre novità, il videogioco è stato cambiato nelle location e anche negli interpreti.

Non mancano mai i personaggi principali di Street Fighter dalle varie versioni della saga, ma quelli di contorno invece vanno e vengono a seconda delle necessità. Juri Han ad esempio è un personaggio che ha fatto la sua prima comparsa in Super Street Fighter IV, un aggiornamento del 2010 di Street Fighter IV. La marzialista sudcoreana è apparsa poi anche in Street Fighter V, anche se con un look e una voglia di fare del male su livelli differenti.

Ancora non ci sono dettagli su un suo ritorno in Street Fighter VI, ma la cosplayer Kendel B ha deciso di ricordarla con una foto. La scelta ricade sugli abiti mostrati nella sua prima apparizione, che danno più l'idea di una combattente che basa la sua forza sui calci. Ecco quindi un cosplay di Juri Han da Street Fighter che manca di cattiveria ma di certo non manca di stile e bellezza, oltre che di somiglianza.

A livello di protagoniste, nella saga però dominano i cosplay di Chun-Li.