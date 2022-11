Street Fighter: un cosplay di Laura Matsuda, la combattente brasiliana

I giochi di combattimento nati negli anni '90 hanno sempre avuto una grande preponderanza di lottatori maschili. Non mancava però qualche figura femminile che, nel corso del tempo, è diventata elemento di culto. E Street Fighter ne ha tanti di personaggi - sia maschili che femminili - che sono entrati di diritto tra i più famosi del medium.

Videogioco dopo videogioco, la saga ne ha aggiunti molti altri che però non sono di certo diventati iconici. In attesa di vederli in azione in Street Fighter 6 in arrivo nel 2023, ripercorriamo un personaggio della saga di CAPCOM grazie a questa realizzazione di Clau Bailarinita, una delle cosplayer più famose del web.

La modella ha spesso vestito i panni dei personaggi di Street Fighter, e stavolta ha deciso di focalizzarsi su Laura Matsuda, una combattente brasiliana che ha fatto il suo esordio nel quinto titolo della serie. Ad oggi sembra che non tornerà in Street Fighter 6 e per aggirare questa mancanza ecco un cosplay di Laura Matsuda da Street Fighter 5 che è stato realizzato per l'appunto da Clau Bailarinita.

Spiaggia, costume sgargiante e una posa che ricorda origini e tipologia di personaggio. Intanto non perdetevi il video anteprima di Street Fighter 6 con tutte le novità.