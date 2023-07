Street Fighter: un cosplay di Poison fustiga i suoi avversari con un frustino

Street Fighter è recentemente tornato a colpire duro con il debutto della sesta iterazione della saga. Il fighting game di Capcom si è già imposto sulle console next-gen e in attesa che i concorrenti facciano il loro debutto siede sul trono del miglior picchiaduro.

Street Fighter 6 è un picchiaduro che osa tanto, ma che ripaga i giocatori che si approcciano al titolo con un combat system equilibrato e veloce, e modalità innovative come il World Tour. A far staccare gli appassionati dal loro fighting stick è solamente questo cosplay di Poison da Street Fighter.

Tra i 18 combattenti presenti nel roster di Street Fighter 6 non troviamo Poison, colei che venne originalmente introdotta in Final Fight e solamente successivamente in Street Fighter, dapprima come personaggio non giocabile e poi come lottatrice a tutti gli effetti.

L'apparizione ufficiale di Poison è legata a Street Fighter X Tekken, ma amatissima dal pubblico è stata riconfermata anche in Ultra Street Fighter IV e poi nel quinto capitolo. Assente nel roster originale del sesto episodio della saga, Poison non figura nemmeno tra i lottatori inclusi nel pass annuale di Street Fighter 6. A ogni modo, ciò non ha impedito alla cosplayer Kat Kitiniam di vestire i suoi panni, impugnare il suo frustino e condividere alcuni scatti sui social.