Street Fighter, un cosplay in rosso di Chun-Li per il Capodanno Lunare

Il campione è tornato. All'inizio dell'estate 2023 Capcom ha pubblicato Street Fighter 6, un picchiaduro che osa tanto e che ha convinto sia i veterani della serie che i novellini che si approcciano per la prima volta alla serie e al genere. A portare in alto questa sesta iterazione è come sempre Chun-Li, il volto femminile della saga.

Da ormai qualche settimana i giocatori di Street Fighter 6 hanno accolto Ed, nuovo lottatore del roster che si è andato ad aggiungere al resto del gruppo attraverso un DLC. Ed è un lottatore di boxe che combatte sfruttando i suoi rapidi guizzi e la lunga portata dei suoi colpi per sorprendere gli avversari. Chi non si lascia sorprendere, sicuramente non inferiore per agilità, è Chun-Li.

Introdotta per la prima volta in Street Fighter II, Chun-Li è tra i personaggi più rappresentativi della serie al pari di Ryu e Ken. È il primo personaggio femminile introdotto nella serie e anche in questo sesto episodio può dire la sua con l'estrema rapidità con cui sferra i suoi calci.

Quella condivisa dalla cosplayer Muatori è una versione alternativa della lottatrice cinese. In questo cosplay di Chun-Li da Street Fighter la combattente non indosso il suo iconico abito azzurro, ma una versione in rosso che omaggia il Capodanno Lunare cinese.

