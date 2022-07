Street Fighter: un cosplay di gruppo con C Viper, Sakura, Poison, Chun Li e Cammy

Tra i giochi picchiaduro che hanno affollato le sale giochi prima e poi le console casalinghe, Street Fighter merita un ruolo di rilievo. In tanti si sono chiesti chi fosse più forte tra Ken e Ryu, coloro che per anni hanno fatto da volto per questa iconica serie di videogiochi. Ma non va dimenticato anche il gruppo di combattenti al femminile.

Sicuramente è Chun Li quella che ha un ruolo di rilievo e per tanti anni ha fatto da volto femminile per Street Fighter. La combattente cinese però non è di certo l'unica ad essersi ritagliata uno spazio di spessore. Come dimenticare ad esempio Cammy, la soldatessa vestita soltanto di un body verde che lascia poco spazio all'immaginazione. C'è poi l'agente della CIA C Viper con la sua lunga treccia di capelli rossi, la studentessa liceale Sakura Kasugano che non esita a gettarsi in battaglia e infine anche Poison con la sua frusta e i capelli fucsia.

Un gruppo di cosplayer composto da Britany Angelus, Claubailarinita, Nori Boop, Miss DiamondBlack e Nickiwaifu le ha realizzate tutte insieme in uno scenario urbano. Nasce così questo cosplay di gruppo di Street Fighter con C Viper, Sakura, Poison, Chun Li e Cammy. In attesa del prossimo videogioco, potete recuperare i loro combattimenti seguendo la storia di pubblicazione di Street Fighter.