Street Fighter Duel è arrivato: link al download del gioco gratis per iPhone e Android

A distanza di qualche mese dall'annuncio di Street Fighter Duel, il particolare titolo mobile dedicato ai lottatori del picchiaduro ad incontri Capcom è finalmente disponibile ed è possibile procedere al download in maniera completamente gratuita.

Street Fighter Duel è infatti un free to play e, a meno che non decidiate di cedere agli acquisti in app per acquistare valuta premium o bundle contenenti i personaggi, potrete giocare senza sborsare un solo centesimo.

Ecco di seguito i link per scaricare Street Fighter Duel su smartphone e tablet:

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Street Fighter Duel è un RPG mobile in cui il giocatore può sbloccare lottatori tramite loot box e sfide e poi farli scendere in campo grazie a combattimenti automatici nei quali è possibile però intervenire attivando le sole mosse speciali.

Insomma, si tratta di un passatempo che farà la gioia di tutti gli appassionati della serie che non vedono l'ora di mettere le mani su Street Fighter 6, la cui uscita è prevista per il prossimo giugno 2023 solo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.