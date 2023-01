Street Fighter Duel: Ken e Ryu combattono nel Card Game ruolistico per iOS e Android

Mentre il gameplay di Street Fighter 6 con Blanka e JP alimenta l'attesa dei fan, l'iconica saga picchiaduro di Capcom guarda alla sconfinata platea di videogiocatori su sistemi mobile annunciando Street Fighter Duel, un Card Game a tinte ruolistiche realizzato in collaborazione con Cruncyroll Games.

La nuova esperienza "Light Strategy, Card, RPG e Clicker" di Street Fighter invita i giocatori a unirsi a Ryu e Ken nel viaggio che devono compiere verso il Fighting Tournament per sventare una pericolosa cospirazione che minaccia di spezzare i già fragili equilibri della pace globale.

La vena arcade e immediata di SF Duel viene alimentata da missioni a cui partecipare scegliendo i propri combattenti preferiti e lasciando che siano loro a vedersela con gli avversari di turno. Ogni lottatore può utilizzare le combo classiche e attingere al proprio ventaglio di abilità speciali, tanto nelle sfide PvE quanto nelle attività PvP da svolgersi nelle Arene multiplayer contro gli altri giocatori online.

Non meno interessante sembra essere poi il sistema escogitato da Cruncyroll per reclutare i combattenti ed evolverne le abilità attraverso la raccolta di speciali Carte che consentono ad ogni giocatore di customizzare ulteriormente il gameplay, facendolo aderire ai propri gusti e necessità.

Le pagine App Store e Google Play Store di Street Fighter Duel sono già accessibili, di conseguenza il lancio su dispositivi iOS e Android non dovrebbe essere lontano. Nel frattempo, fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto dopo aver dato un'occhiata alle immagini e al video di presentazione che trovate in cima e in calce a questa notizia.