Street Fighter festeggia 35 anni di botte e grandi successi

In queste ore la saga di Street Fighter compie 35 anni: tra il 30 e il 31 agosto del 1987, Capcom Japan iniziava a distribuire i primi cabinati di Street Fighter in Giappone e successivamente anche in Europa e Nord America.

Bisognerà aspettare l'inizio degli anni '90 per il successo travolgente, grazie all'onda di Street Fighter II, gioco che diventa rapidamente uno dei cabinati più popolari di sempre dando vita ad un vero e proprio boom che segnerà il periodo di massimo splendore per il genere dei picchiaduro a incontri, ispirando la nascita di numerosi concorrenti come Mortal Kombat, Fatal Fury, The King of Fighters, Virtua Fighter e Tekken.

Per l'occasione, Capcom ha aperto il sito per i 35 anni di Street Fighter, un sito celebrativo che include una timeline completa in ordine cronologico di tutti gli episodi della serie, schede e biografie aggiornati dei lottatori, una sezione dedicata agli artwork originali del primo Street Fighter, dietro le quinte e interviste con gli autori e i disegnatori del gioco uscito nel 1987.

Non manca una sezione dedicata al futuro della saga, che ci ricorda l'uscita di Street Fighter 6 nel corso del 2023, Capcom continua dunque a dedicarsi a Street Fighter con amore, supportando una serie entrata di diritto nella storia dei videogiochi.