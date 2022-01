Street Fighter: logo per il 35esimo anniversario, novità in arrivo nel 2022

Capcom ha pubblicato il logo ufficiale per il trentacinquesimo anniversario di Street Fighter: il primo gioco della serie è stato pubblicato in Giappone il 12 agosto 1987, la ricorrenza cadrà dunque la prossima estate.

La casa di Osaka ha già confermato che il nuovo Street Fighter verrà annunciato nel 2022 e a quanto pare l'ultimo personaggio pubblicato per Street Fighter V Champion Edition, Luke, sarà in qualche modo coinvolto nel prossimo capitolo della saga. Non è chiaro se Capcom stia pensando al lancio di una nuova collection per il trentacinquesimo anniversario di Street Fighter, sicuramente vedremo una nuova ondata di merchandising dedicato al gioco ma ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Nel 2021 Capcom ha festeggiato anche i 30 anni di Street Fighter 2, di fatto uno dei videogiochi più iconici e famosi di sempre, vero e proprio caposaldo delle sale giochi degli anni '90 e non solo, con il porting per SNES che è rimasto per anni il videogioco Capcom per console più venduto di sempre prima di essere detronizzato da Monster Hunter World.

Speriamo di saperne presto di più su Street Fighter 6, sviluppato senza il supporto di Yoshinori Ono, il quale ha lasciato Capcom nell'estate 2020, le motivazioni alla base di questa decisione non sono però mai state rese note.