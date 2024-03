Street Fighter torna a combattere con un pericoloso cosplay di Juri Han

Nell'estate del 2023 Street Fighter è sceso sul ring con un sesto episodio che ha stupito e conquistato gli appassionati. Il fighting game di Capcom si è confermato tra i migliori del genere, ma la community di giocatori vuole continuare a combattere spinta da aggiornamenti e migliorie continue.

Street Fighter 6 ha osato tanto, pur senza deludere i veterani della serie. È comunque tempo di andare avanti, esattamente come la software house di Osaka ha appena fatto. Il roster di Street Fighter 6 ha dato il benvenuto a Ed, nuovo lottatore comparso per la prima volta nella quarta iterazione del franchise. Dopo Rashid e AKI, Ed è il terzo lottatore DLC di Street Fighter 6. A dare il benvenuto al pugile ci pensa Juri Han, fedelissima e pericolosa nell'interpretazione condivisa sui social media dalla cosplayer Hardy Qinglong.

Juri è un amante del brivido che gode nel veder soffrire i suoi avversari. Debuttante in Super Street Fighter 4, è la prima donna malvagia e spietata della serie, nonché la prima a combattere facendo vanto dell'arte marziale del Taekwondo. In questo cosplay di Juri Han da Street Fighter 6 la vediamo in diverse pose, pronta ad attaccare i suoi avversari e a farsi beffe di loro gustando il suo lecca lecca.