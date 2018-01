Street Fighter V: annunciati i costumi a tema Monster Hunter World per Ken, Mika e Ibuki

Nelle scorse oreha annunciato tre nuovi costumi perispirati ai mostri di, altra grande IP della compagnia giapponese che si prepara a debuttare su PlayStation 4 e Xbox One.

Nello specifico, si tratta del costume Rathalos per Ken, il costume Zinogre per Rainbow Mika e il costume Kirin per Ibuki. Ognuno di essi potrà essere ottenuto completando quattro sfide a tempo all'interno della nuova modalità Battaglia Extra, che verranno distribuite nell'arco di un mese (ognuna di esse resterà attiva una settimana). Ogni tentativo costerà ai giocatori 2.500 Fight Money, ciò significa che i più bravi saranno in grado di conquistare un costume investendo solamente 10.000 Fight Money.

Le sfide dedicate al costume Rathalos di Ken prenderanno il via il 27 febbraio e, come specificato, si protrarranno per quattro settimane. L'8 marzo partiranno le sfide per il costume Zinogre di Rainbow Mika, mentre il 15 marzo sarà il turno di Kirin per Ibuki. Nella galleria in calce trovate le immagini condivise da Capcom.

Street Fighter V: Arcade Edition ha fatto il suo debutto il 16 gennaio introducendo numerose novità, tra le quali la modalità Battaglia Extra. Se avete appena iniziato a giocare potrebbe tornarvi utile la nostra guida con consigli e strategie utili per cominciare. Monster Hunter: World è invece atteso per domani 26 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. Segnaliamo che è già disponibile il preload sulla console di casa Sony.