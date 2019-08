Street Fighter V Arcade Edition si aggiorna con Honda, Lucia e Poison

Come parte delle novità per l'EVO 2019 (il più grande torneo di picchiaduro del mondo, in programma dal 2 al 4 agosto a Las Vegas) Capcom ha annunciato l'arrivo di tre nuovi personaggi nel roster di Street Fighter V Arcade Edition.

Nello specifico, E. Honda, Lucia e Poison (da Final Fight) debutteranno nel gioco la prossima settimana, il 4 agosto, il giorno successivo invece Capcom pubblicherà uno speciale Summer 2019 Character Bundle che includerà i tre lottatori citati, alcuni costumi extra e lo stage Sento di Honda.

La casa di Osaka sta continuando e continuerà a supportare Street Fighter V (limitatamente alla Arcade Edition) ancora a lungo, nei giorni scorsi si è parlato di un possibile annuncio di Street Fighter 6 all'EVO 2019, voce poi smentita direttamente da Yoshinori Ono di Capcom. Al momento la compagnia non ha piani per il sesto episodio della serie, l'obiettivo come detto è quello di creare e pubblicare nuovi contenuti per SFV ed espandere ulteriormente la presenza del gioco nei circuiti eSport.

Street Fighter 5 non ha riscosso in questi anni il successo commerciale sperato, con vendite inferiori rispetto a quelle del rivale Tekken 7 (a quota quattro milioni di copie distribuite), Capcom tuttavia si è sempre detta fiduciosa riguardo le potenzialità a lungo termine del picchiaduro.