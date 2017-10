Street Fighter V Arcade Edition: annunciati i costumi per il pre-order

Attraverso le pagine del suo blog ufficiale,ha annunciato nove nuovi costumi per, disponibili per tutti i giocatori che effettueranno il pre-ordine della

I costumi si dividono in due categorie: i costumi per il trentesimo anniversario del francise e quelli nostalgia. Nello specifico, Vega, Guile, Ibuki e Karin si vestiranno in occasione del trentennale di Street Fighter, mentre Alex, Ibuki, Juri, Kolin e Akuma vi faranno fare un tuffo nel passato grazie ai costumi nostalgia.

Al momento la disponibilità dell'offerta è indicata solo presso alcuni rivenditori di Nord America e Canada, ma con tutta probabilità arriverà anche dalle nostre parti. Nella galleria che trovate in calce alla notizia potete vedere i nuovi costumi. Street Fighter V Arcade Edition uscirà su PC e PlayStation 4 il 16 gennaio 2018.