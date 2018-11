Street Fighter V Arcade Edition: arrivano i costumi di Resident Evil

I giocatori che bramano l'arrivo di Resident Evil 2 potranno stemperare l'attesa con i nuovi costumi di Street Fighter V: Arcade Edition, dedicati proprio alla serie survival horror di Capcom.

Come potete notare dal nuovo trailer e dalle immagini, che vi abbiamo riportato rispettivamente in cima e in calce alla notizia, Cammy sarà addobbata in versione Jill Valentine, Kolin a tema Ada Wong, e Urien vesitrà i panni di Wesker. Un codice segreto, inoltre, vi consentirà di sbloccare il vestito di Jill Valentine di Resident Evil 3 e di Ada Wong di Resident Evil 6: vi basterà premere tutti e tre i comandi dei pugni ed il tasto direzionale su durante la schermata di caricamento del gioco. Le skin, che sembrano essere particolarmente indirizzate ai fan storici dei franchise Capcom, saranno vendute a partire dal 27 novembre al costo di 3,99 euro cadauno, ma è probabile che arriverà sugli store digitali un bundle ad essi dedicato. Cosa ne pensate di questi nuovi costumi? Li acquisterete?

Lasciandovi alla visione del trailer e delle immagini, vi ricordiamo che Street Fighter V: Arcade Edition è disponibile ora per PC e PlayStation 4. Per tutti gli altri dettagli sul picchiaduro di Capcom vi rimandiamo alla nostra Recensione.