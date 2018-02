Nella giornata di oggi,ha ufficialmente annunciato la data a partire dalla quale il roster disi arricchirà con l'arrivo di

Introdotto per la prima volta in Street Fighter II, Blanka si aggiungerà al roster di Street Fighter V: Arcade Edition a partire dal 20 febbraio. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato un nuovo trailer con cui ci presenta le sue abilità in combattimento e la feralità con cui è in grado di aggredire i suoi avversari.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Street Fighter V: Arcade Edition è disponibile per PC e PlayStation 4.