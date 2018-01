Street Fighter V Arcade Edition è disponibile da oggi: ecco il trailer di lancio

Per celebrare il debutto disu PC (la versione PS4 arriverà il 19 gennaio),ha pubblicato un nuovo trailer di lancio dedicato alla nuova edizione del picchiaduro. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Street Fighter V: Arcade Edition è disponibile da oggi su PC in formato digitale, per arrivare il 19 gennaio anche su PlayStation 4 in entrambi i formati. Ricordiamo che tutti gli utenti in possesso della versione base del titolo otterranno l'aggiornamento in via del tutto gratuita.

Per festeggiare l'uscita di questa nuova edizione, inoltre, Capcom permetterà a tutti di provare il personaggio di Sakura (a cui è dedicato il trailer proposto a fondo pagina) dal 16 al 23 gennaio 2018, uno dei lottatori inclusi nel terzo Character Pass (che in futuro metterà a disposizione anche Blanka, Falke, Cody, G e Sagat)