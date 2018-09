Street Fighter V: Arcade Edition in diretta su Twitch oggi 15 settembre

Per oggi sabato 15 settembre Everyeye Live ha preparato un appuntamento interamente dedicato a Street Fighter V: Arcade Edition, picchiaduro di Capcom tra i più giocati in assoluto.

A partire dalle ore 17:00, ad aspettarvi sul canale Twitch di Everyeye troverete l'esperto SchiacciSempre, prontissimo come sempre a dispensare i suoi preziosissimi consigli, analizzare nel dettaglio le mosse dei lottatori del roster e rispondere a tutte le domande che gli verranno poste dagli spettatori che interverranno in chat.

Street Fighter V Arcade Edition è disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e PC. Lo scorso mese si sono uniti al roster Sagat e G. Il primo non ha bisogno di presentazioni, essendo una presenza pressoché fissa fin da Street Fighter 2: Champion Edition. G, invece, è un lottatore del tutto inedito per la saga che si è auto-proclamato "Presidente del mondo".