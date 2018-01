Street Fighter V Arcade Edition, InnerSpace e Vesta tra le novità del PlayStation Store

Riprendono con regolarità le nuove uscite del PlayStation Store: tra i nuovi giochi in arrivo questa settimana citiamo Street Fighter V Arcade Edition . Di seguito, la lista completa delle novità per PlayStation 4, PlayStation Vita e PS VR.

Novità PlayStation 4

Portal of Evil, Retro Fortune, StarDrone per PlayStation VR e Vesta arriveranno sul PlayStation Store questa settimana, di seguito, tutte le novità in uscita dal 15 al 21 gennaio 2018:

Albert and Otto (16 gennaio - 14.99 euro)

Beholder Complete Edition (16 gennaio - 14.99 euro)

Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory (16 gennaio - 39.99 euro)

InnerSpace (20 gennaio - 19.99 euro)

Kerbal Space Program Enhanced Edition (19 gennaio - 19.99 euro)

Kingdom New Lands (16 gennaio - 14.99 euro)

Portal of Evil Stolen Runes (16 gennaio - 14.99 euro)

Rento Fortune (16 gennaio - 14.99 euro)

Street Fighter V Arcade Edition (19 gennaio - 39.99 euro)

Vesta (19 gennaio - 9.99 euro)

PlayStation Vita

Novità PlayStation VR

StarDrone (17 gennaio - 19.99 euro)

Ricordiamo che sul PlayStation Store sono ancora attivi i saldi di gennaio con oltre 500 giochi in offerta, ultimissime ore per approfittare degli sconti di Sony. Gli abbonati Plus possono ora scaricare gratis i nuovi giochi della Instant Game Collection, tra cui StarBlood Arena, Batman The Telltale Series e Deus Ex Mankind Divided.