Street Fighter V Arcade Edition: la nuova lottatrice Falke si presenta in un trailer

Capcom ha appena presentato Falke la nuova lottatrice che entrerà a far parte del roster di Street Fighter V: Arcade Edition il 24 aprile 2018. Per l'occasione, ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia e la galleria di immagini allegata in bassa.

Falke, già apparsa della storia di Ed, è il terzo personaggio aggiuntivo della stagione 3, dopo Sakura e Blanka. È stata costruita dall'organizzazione Shadaloo per essere un clone alternativo di M. Bison. È stata costretta ad allenarsi giorno e notte per raggiungere la perfezione. Falke ha la capacità unica di infondere il Potere Psichico negli oggetti e di rilasciarlo attraverso di essi. Combatte con il suo fidato bastone, chiamato Harmony. È riuscita a sfuggire dalle grinfie di Shadaloo grazie all'aiuto di Ed: i due ora sono legati da un rapporto fraterno.

Falke utilizza il suo bastone per tenere i nemici a distanza. Mantenendo premuto il tasto adibito può caricarlo di energia e poi rilasciarla in tre differenti modi: in piedi, in aria, accovacciata. La sua V-Skill si chiama Psycho Trombe, mentre le due V- Trigger sono Staerken e Psycho Angriff. La Critical Art è invece Psycho Fluegel. Se siete curiosi di vedere tutte queste mosse in azione, vi consigliamo di consultare questa pagina. Oltre che con il Pass Personaggi (29,99 euro), Falke potrà anche essere acquistata a 5,99 euro oppure con 100.000 Fight Money.

Street Fighter V: Arcade Edition è disponibile su PlayStation 4 e PC. Dopo Sakura, Blanka e Falke, il Pass Personaggi della Stagione 3 darà il benvenuto in futuro a Cody, G e Sagat.