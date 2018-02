Street Fighter V Arcade Edition: nuovo filmato dedicato a Blanka

Come già annunciato nei giorni scorsi da, Blanka, lottatore di lungo corso amato dai fan, si unirà al roster dei combattenti dia partire dal 20 febbraio.

Nella giornata di oggi, il publisher nipponico ha pubblicato un nuovo filmato interamente incentrato su Blanka, così da poterci mostrare più nel dettaglio le mosse con cui potremo mettere al tappeto i nostri avversari.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in apertura di notizia, vi ricordiamo che Street Fighter V: Arcade Edtion è ora disponibiler per PC e PlayStation 4. Per conoscere tutti i dettagli sulla versione definitiva del picchiaduro di Capcom, vi rimandiamo alla nostra Recensione.