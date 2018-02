Street Fighter V Arcade Edition: la patch di febbraio risolverà molti bug in combattimento

ha annunciato di aver preso nota di alcuni problemi riscontrati dai giocatori durante i combattimenti di, e che questi verranno risolti al più presto in un patch di prossima pubblicazione.

I bug scovati sono diversi, e coinvolgono lottatori come Akuma, Menat, Urien, Ibuki, Abigail e Laura. Ad esempio, Akuma ha la tendenza a spostarsi all'indietro quando esegue un Rakan contro lo Shinryuken di Ken. Per quanto riguarda Ibuki, invece, viene aggiunto erroneamente un colpo extra alle combo quando utilizza i suoi due V-Trigger, Aegis Reflector e Rokushaku Horokudama. Urien, addirittura, diventa invincibile in talune condizioni quando utilizza la V-Skill Metallic Aura. Questi sono solamente alcuni dei problemi che verranno risolti, per tutti i dettagli vi rimandiamo al changelog ufficiale diffuso dalla compagnia giapponese.

Vi ricordiamo che Street Fighter V: Arcade Edition è disponibile su PlayStation 4 e PC dal 16 gennaio. Tra le tante novità introdotte, si segnalano le modalità Arcade e Battaglia Extra, una seconda mossa V-Trigger per tutti i lottatori e nuovi effetti grafici. Se avete appena cominciato a giocare potrebbero tornarvi utili i nostri consigli per i principianti.