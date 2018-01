Street Fighter V Arcade Edtion: tutte le nuove mosse V-Trigger si mostrano in video

Ci separano pochi giorni dall'uscita di, e per mitigare l'attesaha pubblicato un nuovo video che mostra tutte le nuove mosseche verranno incluse per l'occasione.

Il filmato dura quasi 24 minuti, e analizza nel dettaglio le nuove mosse di tutti i lottatori del roster, che aggiungeranno ulteriore profondità al gameplay e forniranno ai giocatori nuove possibilità tattiche. Trovate il video nel player in cima a questa notizia, buona visione!

Street Fighter V: Arcade Edition debutterà il 16 gennaio su PC in formato digitale e il 19 gennaio su PlayStation 4 in entrambi i formati. I giocatori in possesso della versione base del titolo otterranno l'aggiornamento in via del tutto gratuita. Per festeggiare l'uscita di questa nuova edizione, Capcom permetterà a tutti di provare Sakura dal 16 al 23 gennaio 2018, uno dei personaggi del terzo Character Pass, che in futuro metterà a disposizione anche Blanka, Falke, Cody, G e Sagat.