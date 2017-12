Street Fighter V: boom di iscrizioni per l'Evo Tournament in Giappone

La registrazione all'in Giappone è aperta da qualche giorno e tutto sta procedendo senza soluzione di continuità, con più di 1000 iscritti pronti a competere nei sette game in programma dal 26 al 28 gennaio prossimi.

Street Fighter V è il gioco senza dubbio più popolare tra i giocatori nipponici, con oltre 1.000 persone che prenderanno parte al torneo. ARMS, per converso, è il titolo con la più bassa affluenza con poco più di 200 giocatori attualmente iscritti al prossimo torneo.

Va anche detto che l'Evo Tournament Japan consente ai concorrenti di prendere parte all'evento gratuitamente, invece di pagare la tassa d'iscrizione solitamente richiesta per accedere ai tornei Evo in altri paesi. Il Giappone, come abbiamo già avuto modo di vedere, possiede alcune restrizioni legislative sui pagamenti che avvengono in contanti, il che blocca anche la sostanza del montepremi finale il quale, ovviamente, verrebbe messo insieme utilizzando anche le tasse d'iscrizione pagate dai giocatori.

L'ingresso gratuito, dunque, consente anche a molti giocatori principianti di partecipare senza perdere nulla se non la faccia in caso di figuracce. La grande affluenza di giocatori, però, porta anche ad alcuni problemi per gli organizzatori dell'evento i quali molto probabilmente si troveranno a dover reinventarsi da capo l'intera schedule del torneo.