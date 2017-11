Street Fighter V: il campione in carica NuckleDu non parteciperà alla Capcom Cup

In qualità di campione della Capcom Cup, aera stato chiaramente assegnato un posto di diritto all'evento per difendere iltitolo conquistato in. Un recente annuncio, però, ha scombinato i giochi, scuotendo l’intera schiera di partecipanti al più importante evento di Street Fighter dell'anno...

Dang ha utilizzato il proprio profilo Twitter per fare l’annuncio, dichiarando che quest'anno "molto probabilmente" non parteciperà alla Capcom Cup, affermando inoltre che gli organizzatori "supportano completamente la decisione presa". Il Team Liquid, di cui Dang è portacolori addirittura dal 2015, si è affrettato a pubblicare una nota in cui dichiara apertamente il pieno sostegno al giocatore, ricordandogli di "concentrarsi su te stesso prima e solo in un secondo momento sulla competizione". Vi ricordiamo che l’avvio della Capcom Cup è ormai imminente, quindi ormai è da escludersi un suo possibile ripensamento. Non è dato sapere le motivazioni che hanno spinto Dang a questo gesto. Inoltre, né lui né il Team Liquid hanno risposto alle richieste di commentare la vicenda.

Per tutta risposta, alla luce dei recenti stravolgimenti dell’elenco partecipanti, Capcom ha immediatamente annunciato che il secondo classificato della Capcom Cup 2016, Ricki Ortiz, prenderà il posto di Dang per l'evento. Questo grazie a una regola codificata che consente al secondo classificato di subentrare in caso di assenza/ impossibilità del campione in carica. Tornando per un momento a Dang, da quando ha vinto la Coppa lo scorso dicembre è comunque rimasto un concorrente attivo nel circuito competitivo, mentre Ortiz ha faticato a riprendersi dalla sconfitta e pare ben lungi dall’essere competitivo come il suo ex rivale.

Ovviamente Ortiz ha immediatamente commentato l’insperata qualificazione: "Grazie Capcom per questa straordinaria opportunità", ha detto il giocatore su Twitter. "So di essermi allontanato per alcuni mesi concentrandomi su me stesso e sulla mia vita personale, spero di rendere tutti orgogliosi alla Capcom Cup 2017." Vi ricordiamo che la Capcom Cup è in programma dall'8 al 10 dicembre, ospitata presso la PlayStation Experience ad Anaheim, in California.