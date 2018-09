Street Fighter V: Capcom annuncia i costumi speciali di Halloween

Nella giornata di oggi, Capcom ha annunciato ufficialmente quattro costumi che saranno rilasciati all'interno di Street Fighter V: Arcade Edition in vista delle celebrazioni di Halloween.

Per l'occasione, come potete osservare tramite il filmato che trovate in cima alla notizia, Capcom ha trasformato Abigail in un ciclope, Falke in uno shinigami, Kolin in una strega, e Guile in uno zombie. Come segnalato al termine del trailer, ognuno di questi special costumi sarà messo in vendita al costo di 3,99 dollari ciascuno. Sono anche disponibili per l'acquisto il bundle di Halloween 2016 (che include sette costumi bonus e lo stage Spooky Arena) per 9,99 dollari e il bundle 2017 a 6,99 dollari.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Street Fighter V: Arcade Edition è disponibile ora per PC e PlayStation 4. La finalissima della Capcom Cup sarà a Las Vegas, come annunciato nei giorni scorsi. Sulle nostre pagine trovate la replica di un recente livestream tenuto da SchiacciSempre e dedicato proprio al picchiaduro targato Capcom. Vi rimandiamo alla nostra Recensione per tutti gli ulteriori dettagli.