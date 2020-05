Street Fighter V Champion Edition: Capcom promette grandi novità per domani

Nonostante abbia ormai diversi anni sul groppone, pare che Street Fighter V non abbia ancora detto tutto secondo Capcom, la quale ha appena svelato che nel corso della giornata di domani annuncerà i piani per il futuro della Champion Edition del picchiaduro a incontri.

Con un post pubblicato solo pochi minuti fa sui canali social ufficiali, infatti, è arrivata la notizia di un nuovo ed importante annuncio riguardante Street Fighter V: Champion Edition prevista per le ore 17:00 italiane di domani, 27 maggio 2020. Purtroppo il messaggio non contiene indizi su quali potrebbero essere le novità in arrivo nel picchiaduro, ma è possibile che possa trattarsi di una nuova ondata di personaggi aggiuntivi o di qualche modalità extra. Chissà se anche Capcom seguirà quanto fatto di recente con Mortal Kombat 11: Aftermath proponendo ai propri utenti un DLC esclusivamente legato alla modalità storia.

L'appuntamento è quindi fissato per il pomeriggio di domani, giorno che si fa sempre più interessante. Non dimenticate infatti che proprio domani ci sarà il nuovo State of Play dedicato a The Last of Us Parte 2, evento che commenteremo come sempre in diretta sul canale Twitch di Everyeye.